Тольяттинец Андрей Юдин завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-07T13:26:53+03:00

Сильнее спортсмена из Самарской области оказались только белорус Гончаров и китаец Гао Лей

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В воскресенье, 6 октября, в испанском городе Вальядолиде завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте. В турнире приняли участие два спортсмена из Самарской области — Михаил Мельник и Андрей Юдин, но только одному из них удалось завоевать награду.

- Спортсмен из Тольятти, 23-летний Андрей Юдин в индивидуальных прыжках выиграл бронзовую медаль, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.

Тольяттинец набрал 60,945 баллов. Его опередили китайский прыгун Гао Лей, который набрал 61,38 баллов, и белорус Владислав Гончаров, который с 61,445 баллами занял первое место соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU