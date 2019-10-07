Тольяттинец Андрей Юдин завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте
В воскресенье, 6 октября, в испанском городе Вальядолиде завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте. В турнире приняли участие два спортсмена из Самарской области — Михаил Мельник и Андрей Юдин, но только одному из них удалось завоевать награду.
- Спортсмен из Тольятти, 23-летний Андрей Юдин в индивидуальных прыжках выиграл бронзовую медаль, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Самарской области.
Тольяттинец набрал 60,945 баллов. Его опередили китайский прыгун Гао Лей, который набрал 61,38 баллов, и белорус Владислав Гончаров, который с 61,445 баллами занял первое место соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU