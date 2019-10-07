В Тольятти ищут водителя, который сбил на «зебре» пешехода и уехал

СЕГОДНЯ 13:43 2019-10-07T13:43:08+03:00

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В Тольятти полицейские разыскивают водителя, который 30 сентября в 17:00 сбил на «зебре» пешехода и уехал в неизвестном направлении.

- Неизвестный автомобилист двигался по улице Ворошилова со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Дзержинского. Он наехал на пешехода в районе дома № 45 по улице Ворошилова, когда тот пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Всех, кто стал свидетелем данного ДТП, полицейские просят позвонить в ОБ ДПС ГИБДД УМВД по Тольятти по телефонам: 22-80-05, 93-60-61, 93-60-60 или обратиться по адресу: Тольятти, улица Льва Толстого, 39, кабинет № 14.

ИСТОЧНИК KP.RU