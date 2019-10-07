Осталось еще 2%: в Самаре теплом обеспечили жителей 10072 домов

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-07T14:34:43+03:00

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В Самаре завершается процесс подключения жилых домов к теплу. На данный момент отопление дали уже в 10 072 домах, что составляет 98% от общего числа.

- Отопление в оставшихся домах будет включено в ближайшие дни. Также в плановом режиме подключены 100 котельных. На случай возникновения сбоев увеличено число дежурных бригад. Сейчас их 66. В их распоряжении 110 единиц техники, - сообщил на совещании в мэрии Самары и.о. главы департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.

Напомним, что с понедельника, 7 октября, в Самаре начинает свою работу горячая линия по вопросам отопления. Горожане смогут в круглосуточном режиме подавать свои жалобы по телефонам департамента городского хозяйства и экологии и районных администраций.

ИСТОЧНИК KP.RU