2019-10-07T14:50:25+03:00
Спорт

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло собирается вернуться в Россию

Сейчас футболист выступает за греческий «Панатинаикос»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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За «КС» Молло выступал с 2015 по 2016 год, а также полгода в 2018 году.За «КС» Молло выступал с 2015 по 2016 год, а также полгода в 2018 году.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Бывший футболист «Крыльев Советов» француз Йоан Молло намерен вернуться в чемпионат России. Сейчас полузащитник выступает за греческий «Панатинаикос».

- До сих пор каждое трансферное окно он звонит, умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию. Недавно созванивались, он сейчас в греческом «Панатинаикосе». Сказал: «До зимы здесь поиграю, и дальше в Россию рвану. Пора возвращаться», - приводит слова агента Молло Дмитрия Чельцова «Спорт Бизнес Онлайн».

Напомним, за «КС» Молло выступал с 2015 по 2016 год, а также полгода в 2018 году. В первый раз француз перешел из Самары в «Зенит», во второй – с «Сошо», который выступает во французской Лиге 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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