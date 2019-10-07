Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло собирается вернуться в Россию

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-07T14:50:25+03:00

За «КС» Молло выступал с 2015 по 2016 год, а также полгода в 2018 году. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Бывший футболист «Крыльев Советов» француз Йоан Молло намерен вернуться в чемпионат России. Сейчас полузащитник выступает за греческий «Панатинаикос».

- До сих пор каждое трансферное окно он звонит, умоляет, чтобы его взяли обратно в Россию. Недавно созванивались, он сейчас в греческом «Панатинаикосе». Сказал: «До зимы здесь поиграю, и дальше в Россию рвану. Пора возвращаться», - приводит слова агента Молло Дмитрия Чельцова «Спорт Бизнес Онлайн».

Напомним, за «КС» Молло выступал с 2015 по 2016 год, а также полгода в 2018 году. В первый раз француз перешел из Самары в «Зенит», во второй – с «Сошо», который выступает во французской Лиге 2.

ИСТОЧНИК KP.RU