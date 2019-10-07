В Мягком кинотеатре в Самаре пройдет предпоказ комедии «Девушки бывают разные»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-07T16:06:11+03:00

В фильме снялись Дмитрий Нагиев, Роман, Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Владимир Яглыч, Зоя Бербер и другие.

Он запланирован на 9 октября на 19:30

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В Самаре в Мягком кинотеатре пройдет предпоказ комедии «Девушки бывают разные». Он пройдет в среду, 9 октября, в 19:30. Мягкий кинотеатр находится в торгово-развлекательном комплексе «Гудок» по адресу: улица Красноармейская, 131.

«Девушки бывают разные» - новая российская картина режиссера Сарика Андреасяна. В ней рассказывается о трех друзьях, решивших покататься на серфе в Мексике. Отдых оборачивается неожиданностью – проснувшись утром друзья обнаруживают, что они ничего не помнят, но узнают, что навредили международному криминальному авторитеру Хуану, который теперь хочет их убить. Мужчины не находят ничего лучше, как переодеться в девушек.

В фильме снялись Дмитрий Нагиев, Роман, Попов, Артем Сучков, Дмитрий Власкин, Владимир Яглыч, Зоя Бербер и другие.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU