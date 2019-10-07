«Это человек с крепкой рукой»: губернатор Самарской области поздравил президента РФ с днем рождения
В понедельник, 7 октября, президент РФ Владимир Путин отмечает свое 67-летие. Он принимает поздравления не только от жителей России, но и от своих зарубежных коллег. С днем рождения главу государства поздравил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
- Благодаря Вашей крепкой руке, мудрости и патриотизму наша страна продолжает двигаться вперед к намеченным целям, к процветанию и благополучию каждого гражданина России. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успешного воплощения всего задуманного! - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.
Дмитрий Азаров от лица всех жителей Самарской области и от себя лично поблагодарил президента за внимание и поддержку, которую он оказывает региону, и пожелал Владимиру Путину всего наилучшего.
ИСТОЧНИК KP.RU