2019-10-07T15:29:37+03:00
Общество

«Это человек с крепкой рукой»: губернатор Самарской области поздравил президента РФ с днем рождения

Дмитрий Азаров пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и счастья
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий АзаровФото: Дмитрий АзаровФото: Instagram.com
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В понедельник, 7 октября, президент РФ Владимир Путин отмечает свое 67-летие. Он принимает поздравления не только от жителей России, но и от своих зарубежных коллег. С днем рождения главу государства поздравил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Благодаря Вашей крепкой руке, мудрости и патриотизму наша страна продолжает двигаться вперед к намеченным целям, к процветанию и благополучию каждого гражданина России. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успешного воплощения всего задуманного! - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Дмитрий Азаров от лица всех жителей Самарской области и от себя лично поблагодарил президента за внимание и поддержку, которую он оказывает региону, и пожелал Владимиру Путину всего наилучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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