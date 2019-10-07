2019-10-07T15:38:37+03:00
Общество

Любят погорячее: самарские мужчины оказались не прочь заглянуть к проститукам

Самара вошлав топ-5 городов, где такие услуги наиболее востребованы
Анастасия МЫШКИНА
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Самарские мужчины не прочь заглянуть к проституткеСамарские мужчины не прочь заглянуть к проститутке
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Самарские мужчины не стыдятся обращаться к услугам жриц любви. Согласно рейтингу, который составили аналитики Zoom Market, Самара занимает пятое место по востребованности таких предложений. Опрос проводили в 25 городах среди 3000 респондентов в возрасте от 23 до 60 лет.

На первом месте в рейтинге - Екатеринбург, также в пятерке активных клиентов женщин с низкой социальной ответственностью - Краснодар, Москва и Новосибирск. В других городах ПФО услугами проституток пользуются гораздо меньше человек.

Интересно, что 23% из выборки признали, что обращались к жрицам любви. 78% относятся к подобным женщинам нейтрально, 18% - негативно. 57% не поддерживают идею легализации продажной любви, согласны с подобным предложением 31% мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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