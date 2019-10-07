В Самарской области "черный лесоруб" ответил перед судом за "убийство" 11 сосен

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-07T16:00:26+03:00

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В Самарской области вынесли приговор "черному лесорубу". Мужчину поймали на незаконной рубке сосен в Борском участковом лесничестве.

- Было установлено, что в ноябре 2018 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, с помощью бензопилы спилил 11 сосен, чем причинил ущерб министерству лесного хозяйства региона на общую сумму 385 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Также ему придется возместить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU