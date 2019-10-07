2019-10-07T15:58:10+03:00
Происшествия

Брат ответил за брата: самарскую фирму оштрафовали за взятку, которую дал другой человек

За одно преступление вынесено сразу два приговора
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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В этом суде вынесли приговор ДанелянуВ этом суде вынесли приговор ДанелянуФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Мировой суд оштрафовал на один миллион рублей ООО "Ястреб" за то, что родственник владельцев конторы попытался дать взятку полицейскому.

Напомним, эта история началась в начале июня, когда полиция начала проверку ООО "Ястреб" на предмет нарушений в выполнении муниципального контракта на укладку тротуарной плитки. Нарушения действительно нашлись, и фирма могла лишиться контракта из-за проблем с вывозом строительного мусора.

Решить вопрос взялся 33-летний Сармен Данелян, который был связан кровными узами с владельцами проштрафившейся фирмы. 17 июня он прибыл в отдел полиции №2, где в кабинете сотрудника подразделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями положил 50 тысяч рублей в ежедневник полицейского.

Полицейский от взятки отказался, мужчину задержали, следствие обвинило его в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Сармен Данелян в суде вину полностью признал и рассказал, что его двоюродный брат является учредителем ООО "Трассоюз", а вот жена брата занимает должность директора ООО "Ястреб". Сармен Данелян узнал о проблемах в семье своего родственника и решил помочь, выдав себя за представителя ООО "Ястреб". Телефон сотрудников полиции, которые проводили проверку и выявили нарушения, ему дал двоюродный брат. Но при этом решение о том, что полицейскому нужно дать взятку он принял сам и действовал по собственной инициативе

20 сентября решением Промышленного районного суда Сармен Данелян признан виновным и приговорен к штрафу 100 тысяч рублей.

Однако на этом история не закончилась, потому что сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары начали дополнительную проверку антикоррупционного законодательства. В результате в отношении ООО "Ястреб" возбудили дело об административном правонарушении по ст.19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица".

Недавно это дело дошло до мирового суда, и контору оштрафовали на один миллион рублей. Будет ли компания обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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