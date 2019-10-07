Брат ответил за брата: самарскую фирму оштрафовали за взятку, которую дал другой человек
Мировой суд оштрафовал на один миллион рублей ООО "Ястреб" за то, что родственник владельцев конторы попытался дать взятку полицейскому.
Напомним, эта история началась в начале июня, когда полиция начала проверку ООО "Ястреб" на предмет нарушений в выполнении муниципального контракта на укладку тротуарной плитки. Нарушения действительно нашлись, и фирма могла лишиться контракта из-за проблем с вывозом строительного мусора.
Решить вопрос взялся 33-летний Сармен Данелян, который был связан кровными узами с владельцами проштрафившейся фирмы. 17 июня он прибыл в отдел полиции №2, где в кабинете сотрудника подразделения по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями положил 50 тысяч рублей в ежедневник полицейского.
Полицейский от взятки отказался, мужчину задержали, следствие обвинило его в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Сармен Данелян в суде вину полностью признал и рассказал, что его двоюродный брат является учредителем ООО "Трассоюз", а вот жена брата занимает должность директора ООО "Ястреб". Сармен Данелян узнал о проблемах в семье своего родственника и решил помочь, выдав себя за представителя ООО "Ястреб". Телефон сотрудников полиции, которые проводили проверку и выявили нарушения, ему дал двоюродный брат. Но при этом решение о том, что полицейскому нужно дать взятку он принял сам и действовал по собственной инициативе
20 сентября решением Промышленного районного суда Сармен Данелян признан виновным и приговорен к штрафу 100 тысяч рублей.
Однако на этом история не закончилась, потому что сотрудники прокуратуры Промышленного района Самары начали дополнительную проверку антикоррупционного законодательства. В результате в отношении ООО "Ястреб" возбудили дело об административном правонарушении по ст.19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица".
Недавно это дело дошло до мирового суда, и контору оштрафовали на один миллион рублей. Будет ли компания обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции, пока не ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU