А потом сплошные аварии! В Самаре отдали под суд мужчину, который торговал водительскими правами

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-07T16:15:56+03:00

Теперь ему грозит штраф до 3 млн рублей или до 7 лет колонии

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Самарца будут судить за посредничество во взяточничестве, 7 октября прокуратура Промышленного района Самары уже утвердила соответствующее обвинительное заключение.

По версии следствия, 15 августа в пиццерии "Папа Джонс" на ул.Победы мужчина получил 32 тысячи рублей от девушки, которая хотела получить водительские права, но не горела желанием сдавать какие-либо экзамены. Однако барышня действовала в рамках оперативного эксперимента, а потому мужчину задержали сразу же после того, как он взял купюры.

Удалось ли следствию выйти на сотрудника ГИБДД, который готов был за мзду выдать права, прокуратура не сообщает. Однако мужчину обвинили не в мошенничестве (что говорило бы о том, что он не мог выполнить обязательства), а в обещании посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ). Закон предусматривает за это преступление наказание в виде штрафа до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до 7 лет.

Решать судьбу самарца будет Промышленный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU