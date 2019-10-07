В Самаре ради прокладки водовода вырубают лес на 18 км Московского шоссе

СЕГОДНЯ 16:26 2019-10-07T16:27:56+03:00

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В Самаре на 18 км Московского шоссе начали вырубать лес. Деревья пилят и вывозят ради того, чтобы продолжить трубы и подключить новый микрорайон к водоснабжению.

- Дома расположились за торговыми центрами, а рядом - густой лес. Через него по проекту нужно подвести новые трубы. Сейчас специалисты занимаются расчисткой трассы, - сообщили в пресс-службе "РКС-Самара".

Как отмечают в компании, сразу после того, как будет создан коридор для работы спецтехники и проведения земляных работ, строители начнут прокладывать водопроводные сети. Эти работы планируется завершить к ноябрю. Новые трубы должны обеспечить водоснабжением жителей трех 24-этажных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU