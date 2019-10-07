2019-10-07T17:27:34+03:00
Общество

Новые подходы к оказанию госуслуг: в «КП» расскажут про социальное страхование в Самарской области

Круглый стол «Социальное страхование: новые подходы к оказанию услуг» пройдет 9 октября
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сегодня здоровьесбережение, сохранение и увеличение продолжительности жизни населения России возведены в ранг национальных приоритетов страны.Сегодня здоровьесбережение, сохранение и увеличение продолжительности жизни населения России возведены в ранг национальных приоритетов страны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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9 октября в пресс-центре «КП-Самара» по адресу: улице Лесная, 9 пройдет круглый стол «Социальное страхование в Самарской области: новые подходы к оказанию госуслуг». Он начнется в 11:00.

- Сегодня здоровьесбережение, сохранение и увеличение продолжительности жизни населения России возведены в ранг национальных приоритетов страны. Самарская область по показателям производственного травматизма находится на среднероссийском уровне. Что в регионе делается для того, чтобы эти показатели были лучше, какие меры предпринимаются для снижения несчастных случаев на производстве и как в губернии работает служба реабилитационного менеджмента соцстраха – об этом пойдет речь на мероприятии, - рассказала руководитель пресс-центра «КП-Самара» Анжелика Потеряхина.

Какая государственная поддержка сегодня оказывается Фондом социального страхования пострадавшим на производстве, и кто имеет право ею воспользоваться? Каковы последние данные по производственному травматизму в Самаре и области? Какие меры профилактики несчастных случаев применяются сейчас в регионе? Какие изменения произошли в 2019 году в этой сфере? Как в области работает служба реабилитационного менеджмента Соцстраха? Как проходит обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний? Какой процент пострадавших возвращается на работу после несчастных случаев на производстве и реабилитации? Какие позитивные практики работодателей можно привести в пример?

В обсуждении примут участие:

- управляющий Государственным учреждением - Самарским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Кривошеева,

- главный государственный инспектор труда в Самарской области Александр Панов,

- начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Юлия Панченко,

- руководитель Экспертного состава №6 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Министерства труда и социальной защиты РФ Константин Борисов,

- представители управлений охраны труда и техники безопасности предприятий Самарской области, пострадавшие на производстве.

Аккредитация по телефонам: (846) 270-69-10, 8-927-705-80-39 (Viber, Whatsapp) и электронной почте lika@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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