2019-10-07T16:44:20+03:00
Происшествия

В Самаре компания "забыла" заплатить налоги на 5 млн рублей

Уклонистам грозит уголовное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники транспортной компании внесли в налоговые декларации ложные сведенияСотрудники транспортной компании внесли в налоговые декларации ложные сведенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении одной из транспортных компаний. Ее уличили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, должностные лица ООО с 2016 года по 2017 года включили в налоговую декларацию ложные сведения и в результате уклонились от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость на общую сумму более 5 млн рублей,- рассказали следователи.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все детали преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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