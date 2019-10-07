В Самаре компания "забыла" заплатить налоги на 5 млн рублей
Уклонистам грозит уголовное наказание
Сотрудники транспортной компании внесли в налоговые декларации ложные сведенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении одной из транспортных компаний. Ее уличили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- По версии следствия, должностные лица ООО с 2016 года по 2017 года включили в налоговую декларацию ложные сведения и в результате уклонились от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость на общую сумму более 5 млн рублей,- рассказали следователи.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают все детали преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU