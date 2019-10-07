2019-10-07T17:05:02+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Самарской области о дожде и сильном ветре

По данным Приволжского УГМС, непогода задержится в регионе до 10 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Синоптики обещают в регионе небольшой дождьСиноптики обещают в регионе небольшой дождьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. По прогнозам синоптиков, сильный ветер, который залетел в регион еще в выходные, останется здесь до 10 октября.

- С 19:00 8 октября до 19:00 10 октября местами в Самарской области ожидается небольшой дождь. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0...5 °С, днем 5...10 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей региона быть осторожнее и внимательнее на улицах. При сильном ветре не стоит ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и недостроями. Также не стоит прятаться за остановками общественного транспорта. Автомобилистам сотрудники МЧС рекомендуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Тем, кого непогода застанет за рулем, советуют быть внимательнее и не лихачить на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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