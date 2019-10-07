Ушел из-за дома в Москве: депутат Денис Кравчук покидает Самарскую губернскую думу

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-07T18:06:29+03:00

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7 октября на комиссии по этике обсуждался вопрос о сложении полномочий по собственному желанию депутатом Самарской губернской думы Денисом Кравчуком. Он сам на прошлой недели написал соответствующее заявление.

- К сожалению, поводом для этого решения стала ошибка в моей декларации, допущенная одним из моих помощников. По закону депутат полностью несет ответственность за предоставляемые сведения, поэтому и отвечать за это придется мне. Как законопослушный гражданин в данной ситуации не могу поступить иначе, — передает слова Кравчука "ВолгаНьюс".

Депутат также добавил, что на такой шаг он пошел дабы "не бросать тень" на фракцию "Единая Россия" в губернской думы. Кравчук отметил, что вступал в партию не ради личный выгоды и пообещал своим избирателям, что сложение им депутатских полномочий не отразится на тех проектах, в которых он вместе с жителями округа принимает участие.

Как пишет "Коммерсант", в декларации господина Кравчука не оказалось земельного участка и жилого дома в одном из пригородов Москвы, находящихся в собственности депутата. После обнаружения неточностей прокуратура потребовала лишить парламентария мандата.

Заявление Дениса Кравчука рассмотрят на очередном заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU