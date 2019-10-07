2019-10-07T18:54:57+03:00
Общество

За ракеты и ВАЗовские авто: Дмитрий Азаров наградил лучших машиностроителей Самарской области

По словам губернатора, машиностроение играет определяющую роль в экономике региона
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрий Азаров лично вручал награды машиностроителямДмитрий Азаров лично вручал награды машиностроителям
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Сегодня, в понедельник 7 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды лучшим работникам машиностроительного комплекса региона. Среди счастливчиков - сотрудники автомобилестроительной и авиационно-космической отраслей.

- Машиностроение играет определяющую роль в экономике Самарской области. Труд машиностроителя – это труд ответственных, квалифицированных людей, которые задают тон и вектор развитию нашего региона, - отметил Азаров.

В губернии работает более 220 крупных и средних предприятий машиностроения, на которых трудятся более 134 тысяч человек – 13% населения, задействованного в экономике региона. Флагманом таких предприятий традиционно является ПАО "АвтоВАЗ". Компания занимает лидирующие позиции на автомобильном рынке – ее доля сегодня составляет 21%. В 2019 году начаты продажи LADA Vesta Sport, новой двухтопливной модели LADA Largus CNG, универсала LADA Granta Cross, LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией. В рамках заключенного в декабре 2018 года специального инвестиционного контракта будет разработано 7 новых моделей бренда LADA с целевым объемом инвестиций 70 млрд рублей.

Еще одна гордость области – аэрокосмический комплекс. Техника, созданная в АО "РКЦ "Прогресс", больше 50 лет подтверждает свою надежность в ходе реализации российских и международных космических программ. Уже состоялись 1910 запусков ракет-носителей, созданных на предприятии.

Надежностью отличаются и двигатели ПАО "Кузнецов". Продолжают динамично развиваться АО "ТЯЖМАШ", АО "Авиаагрегат". Большое значение для развития машиностроительного комплекса региона имеет металлургическое производство, производства электрического оборудования.

- Лучшим знаком качества является конкуренция нашей продукции, наших товаров и услуг на международном рынке. Поэтому многое делается для того, чтобы выпускать экспортно-ориентированную продукцию, – подчеркнул Дмитрий Азаров, который также отдельно отметил станкостроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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