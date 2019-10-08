В Самарской области 150 сельских школьников познакомили с виртуальной реальностью и 3D-моделированием

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-08T08:32:43+03:00

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В поселке Комсомольский Самарской области прошел фестиваль инновационно-технического творчества «Точка доступа» для ребят из сельских школ. В нем приняли участие 150 учеников из школ Кинельского района. На фестивале ребята смогли освоить 3D-моделирование, полетать на квадрокоптере и познакомиться с виртуальной реальностью, пишет портал «Открытие НКО».

Идея создания фестиваля принадлежит студентке 4 курса аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева Ксении Желовниковой. На мысль организовать такое мероприятия ее натолкнул младший брат, который всегда интересовался техникой, но тематических секций в его поселке не было. Девушка вместе со своими друзьями решила, что сельским детям тоже нужно рассказать и показать последние популярные разработки в области науки и техники.

Организаторы с помощью теории шести рукопожатий собрали необходимые экспонаты и представили их школьникам. Ксения вместе с друзьями планирует и дальше продолжить развивать свой проект. В дальнейшем в него внесут изменения, чтобы сделать его еще более интересным и полезным. К примеру, в следующем году организаторы фестиваля намерены сводить школьников на экскурсии в вузы и на предприятия, а также провести конкурс школ, на котором будет разыграно техническое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU