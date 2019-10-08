2019-10-08T08:32:43+03:00
Общество

В Самарской области 150 сельских школьников познакомили с виртуальной реальностью и 3D-моделированием

Необычный технический фестиваль для ребят придумала студентка аэрокосмического вуза вместе с друзьями
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ребята из сельских школ смогли познакомиться с последними техническими разработками / Фото: Андрей ГрачевРебята из сельских школ смогли познакомиться с последними техническими разработками / Фото: Андрей Грачев
Изменить размер текста:

В поселке Комсомольский Самарской области прошел фестиваль инновационно-технического творчества «Точка доступа» для ребят из сельских школ. В нем приняли участие 150 учеников из школ Кинельского района. На фестивале ребята смогли освоить 3D-моделирование, полетать на квадрокоптере и познакомиться с виртуальной реальностью, пишет портал «Открытие НКО».

Идея создания фестиваля принадлежит студентке 4 курса аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева Ксении Желовниковой. На мысль организовать такое мероприятия ее натолкнул младший брат, который всегда интересовался техникой, но тематических секций в его поселке не было. Девушка вместе со своими друзьями решила, что сельским детям тоже нужно рассказать и показать последние популярные разработки в области науки и техники.

Организаторы с помощью теории шести рукопожатий собрали необходимые экспонаты и представили их школьникам. Ксения вместе с друзьями планирует и дальше продолжить развивать свой проект. В дальнейшем в него внесут изменения, чтобы сделать его еще более интересным и полезным. К примеру, в следующем году организаторы фестиваля намерены сводить школьников на экскурсии в вузы и на предприятия, а также провести конкурс школ, на котором будет разыграно техническое оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зубчаниновке водитель «Мазды» снес забор частного дома и прилег на крышу в чужом огороде
В Самаре дырявый шланг дорожников напугал горожан "гейзером" на Ташкентской
А была ли легковушка? Полиция рассказала, почему автобус № 41 влетел в столб в Самаре
Теплая погода в Самарской области побила рекорд 45-летней давности
В Самару во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» прибудет ретро-поезд
Самарцы пригрозили перекрыть бетонным блоком проезд от Московского шоссе к Ново-Садовой
В Самаре в торговом центре нашли 156 кг нелегального спортивного питания
В Самарской области браконьер застрелил и разделал лося
Занесло на «встречку» на мокрой дороге: появились фото с места столкновения Chevrolet и Volkswagen под Самарой
"Мерседес" с пьяным водителем перевернул "Фольксваген" в Тольятти, ДТП попало на видео