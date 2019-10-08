В Самарской области браконьер застрелил и разделал лося
В Самарской области сотрудники ДПС задержали браконьера, который вез на своем автомобиле части туши убитого лося. Остановили мужчину вблизи села Кануевка Безенчукского района, когда он после охоты направлялся домой.
- На место была направлена следственно-оперативная группа. Из машины подозреваемого - ранее не судимого жителя Чапаевска - были изъяты ружье, два ножа, топор, верхняя одежда охотника и разделанная на части туша животного. Проверка показала, что мужчина подстрелил лося в границах охотничьих угодий вблизи озера Чувашское, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
ИСТОЧНИК KP.RU