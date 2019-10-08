2019-10-08T08:52:28+03:00
Происшествия

В Самарской области браконьер застрелил и разделал лося

Мужчину задержали, когда он ехал с тушей животного домой
Анастасия ФИЛАТОВА
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В машине охотника полицейские нашли ружье, два ножа и топорВ машине охотника полицейские нашли ружье, два ножа и топорФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области сотрудники ДПС задержали браконьера, который вез на своем автомобиле части туши убитого лося. Остановили мужчину вблизи села Кануевка Безенчукского района, когда он после охоты направлялся домой.

- На место была направлена следственно-оперативная группа. Из машины подозреваемого - ранее не судимого жителя Чапаевска - были изъяты ружье, два ножа, топор, верхняя одежда охотника и разделанная на части туша животного. Проверка показала, что мужчина подстрелил лося в границах охотничьих угодий вблизи озера Чувашское, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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