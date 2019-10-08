2019-10-08T09:42:17+03:00
Общество

В Самару во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» прибудет ретро-поезд

Состав привезет на вокзал ветеранов-железнодорожников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ретро-поезд приедет на вокзал Самары днем 9 октябряРетро-поезд приедет на вокзал Самары днем 9 октябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 9 октября, на железнодорожный вокзал Самары прибудет ретро-поезд во главе с легендарным паровозом «Лебедянка». Его визит будет посвящен 145-летию Куйбышевской железной дороги.

- Ретро-поезд привезет ветеранов-железнодорожников Самары в 13:40. Они примут участие в праздничных мероприятиях. - сообщили в пресс-службе КбшЖД.

На вокзале ретро-поезд будут встречать железнодорожники с семьями, учащиеся железнодорожного техникума и университета, а также жители города. В честь прибытия поезда также сыграют военный марш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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