В Самару во главе с легендарным паровозом «Лебедянка» прибудет ретро-поезд
Состав привезет на вокзал ветеранов-железнодорожников
Ретро-поезд приедет на вокзал Самары днем 9 октябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В среду, 9 октября, на железнодорожный вокзал Самары прибудет ретро-поезд во главе с легендарным паровозом «Лебедянка». Его визит будет посвящен 145-летию Куйбышевской железной дороги.
- Ретро-поезд привезет ветеранов-железнодорожников Самары в 13:40. Они примут участие в праздничных мероприятиях. - сообщили в пресс-службе КбшЖД.
На вокзале ретро-поезд будут встречать железнодорожники с семьями, учащиеся железнодорожного техникума и университета, а также жители города. В честь прибытия поезда также сыграют военный марш.
ИСТОЧНИК KP.RU