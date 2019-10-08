Теплая погода в Самарской области побила рекорд 45-летней давности

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-08T10:03:22+03:00

Высокие для октября температуры зафиксировали в Самаре и Кинель-Черкассах

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В Самарской области в понедельник, 7 октября, был перекрыт абсолютный суточный максимум температуры воздуха. Теплая погода побила рекорд сразу в двух населенных пунктах: в Самаре и в Кинель-Черкассах.

- 7 октября в Самаре было зафиксировано 21,3 °С. Отклонение от предыдущего значения максимума температуры воздуха, который был отмечен в 1999 году, составило 0,1°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Что касается Кинель-Черкассов, то там воздух 7 октября прогрелся еще сильнее — 22,6°С. Последний раз так тепло в селе было в 1974 и 2008 годах. Тогда максимум температуры воздуха составил 22,4 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU