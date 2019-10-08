А была ли легковушка? Полиция рассказала, почему автобус № 41 влетел в столб в Самаре

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-08T10:27:06+03:00

Несколько человек попали в больницу после поездки на автобусе № 41 Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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Полицейские изучили записи с видеорегистратора автобуса № 41, который в воскресенье, 6 октября, протаранил столб на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской в Самаре. Ранее перевозчик сообщил, что авария произошла из-за того, что водитель автобуса пытался уйти от столкновения с машиной, которая его подрезала. Однако проверка показала, что никто ему помех для движения не создавал.

- Мы изучили данные видеорегистратора, из которых очевидно, что водителя автобуса никто не подрезал, он проявил беспечность и допустил на свободном участке дороги наезд на бордюр с последующим наездом на световую опору, – рассказал в понедельник, 7 октября, на совещании под председательством губернатора Дмитрия Азарова начальник областного управления ГИБДД Юрий Некрасов.

В результате случившегося пострадали больше 10 человек. Часть из них госпитализировали в больницу. Как отметил Юрий Некрасов, на момент ДТП водитель автобуса был трезв.

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ИСТОЧНИК KP.RU