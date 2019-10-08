В Самаре дырявый шланг дорожников напугал горожан "гейзером" на Ташкентской

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-08T10:50:26+03:00

Самарцы решили, что там вновь прорвало трубы, но на самом деле ничего страшного не произошло

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Утром во вторник, 8 октября, на улице Ташкентской в Самаре забил "гейзер". Как сообщили в соцсетях очевидцы, ЧП произошло в районе остановки "Лесная", которая расположена на участке между Московским шоссе и улицей Стара-Загора. Однако в пресс-службе Предприятия тепловых сетей заверили, что никакого повреждения труб нет. Все дело в рваном шланге, которые использовали дорожные рабочие.

- Дорожники занимаются восстановлением благоустройства. Они проливают песок, чтобы в дальнейшем не было просадок. В шланге возникла течь. Речь о проблемах с трубами не идет, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ПТС.

Слова специалистов подтверждают и местные жители. Они рассказали, что уже несколько дней наблюдают, как дорожники проливают песок. Недавно шланг в одном месте порвался, и из него хлынула вода. В итоге не особо внимательные горожане приняли эту течь за коммунальный гейзер.

ИСТОЧНИК KP.RU