В Зубчаниновке водитель «Мазды» снес забор частного дома и прилег на крышу в чужом огороде

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-08T11:48:07+03:00

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Жители одного из домов на улице Транзитной в Самаре встретили утро вторника, 8 октября, «весело». Дело в том, что водитель автомобиля «Мазда» вдруг решил, что забор перед их частным домом совсем не нужен и снес его, приземлившись при этом в чужом огороде на крышу.

- Опять многострадальным соседям на Транзитной не повезло. Снова нужно строить забор. Остается под вопросом, на какой скорости должен был лететь водитель по улице Макаренко, если там стоит знак ограничения 40 км/ч, чтобы не заметить крутой поворот к Аэропортовскому шоссе, - написала одна из жительниц Зубчаниновки в соцсетях.

По словам самарчанки, за последние несколько лет уже было как минимум четверо желающих проверить на прочность забор этого дома. К счастью, до жилища ни один из них так и не добрался. Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU