Билайн внедряет систему единого мониторинга качества сервисов

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-08T13:28:48+03:00

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Билайн подписал соглашение с компанией RADCOM, экспертом в сфере облачных систем мониторинга и аналитики для операторов связи, которая специализируется на обеспечении высокого качества сетей с большой пропускной способностью.

RADCOM предоставит пакет решений Network Intelligence, который объединит процессы контроля качества сервисов и позволит Билайн глубже анализировать и улучшать работу сети, мобильных приложений и всех абонентских устройств. Новая система мониторинга поможет вывести на новый уровень контроль качества связи и будет оперативно отслеживать работу сети персонально для каждого клиента. Решение предоставит возможность делать сверхточные настройки сети, вплоть до улучшения работы конкретных мобильных приложений на смартфоне абонента.

Благодаря этой системе компания сможет получать максимально полную информацию о качестве и объеме предоставленного сервиса. Система анализирует всю абонентскую сессию и работу каждого элемента сети, от смартфона клиента до качества передачи информации с внешних ресурсов. Анализируя эту информацию с помощью технологий Big Data, Билайн сможет детально изучать потребности каждого клиента и планировать под них необходимую емкость сети. Внедренное решение поможет разрабатывать персонализированные сервисы и повысит скорость обработки запросов в центрах обслуживания клиентов благодаря увеличению объема информации о клиентском опыте.

RADCOM Network Intelligence будет отслеживать работу сервисов Билайн в автоматическом режиме. Мониторинг интегрируется в виртуализированную платформу Билайн.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Билайн сфокусирован на предоставлении услуг высокого качества. Решение RADCOM благодаря полной автоматизации процессов переведет наш сервис на новый уровень, при этом снизит операционные затраты. Решение быстро масштабируется, и его внедрение станет частью подготовки компании к запуску 5G».

Генеральный директор RADCOM Ярон Равкаи (Yaron Ravkaie):

«Мы с радостью начинаем работу с Билайн – инновационным, ориентированным на клиента оператором. Мы уверены, что развертывание RADCOM Network Intelligence принесет Билайн пользу и обеспечит для клиентов высочайший уровень цифровых сервисов».

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ИСТОЧНИК KP.RU