2019-10-08T14:03:00+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Рено» сбил возле дома на Никольской двоих пешеходов

К счастью, серьезных травм мужчины не получили
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Автомобилист нарушил ПДД и наехал на пешеходовАвтомобилист нарушил ПДД и наехал на пешеходовФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером в понедельник, 7 октября, на улице Никольской. Примерно в 18:30 34-летний водитель «Рено» сбил двоих пешеходов.

- По предварительной версии, автомобилист нарушил ПДД и в районе дома № 1 по улице Никольской допустил наезд на 57-летнего мужчину и 18-летнего молодого человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеходы получили различные травмы. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили домой. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП водитель иномарки был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре появились Штутгарт аллея, Орловский микрорайон и сквер Экономистов
Вор на костылях украл у самарской пенсионерки 1,7 млн рублей
Сделают больше парковочных мест: в Самаре стартовал ремонт еще одного участка улицы Стара-Загора
В Самаре у автобусов № 3 и 13 появятся дополнительные остановки
Туалеты в самарском железнодорожном вокзале станут бесплатными для посещения
В Самаре на станции Безымянка сошли с рельсов два вагона грузового поезда с щебнем
«Вольфсбург» заинтересован в покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева
Не сжигайте траву и не разводите костры: в Самарской области сохраняется риск возникновения лесных пожаров
Бесшумна и экологична: самарские изобретатели собрали первую в мире водородную мотособаку
В Самарской области в общежитии неизвестный зверски убил женщину