В Самаре водитель «Рено» сбил возле дома на Никольской двоих пешеходов

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-08T14:03:00+03:00

Автомобилист нарушил ПДД и наехал на пешеходов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

К счастью, серьезных травм мужчины не получили

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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло вечером в понедельник, 7 октября, на улице Никольской. Примерно в 18:30 34-летний водитель «Рено» сбил двоих пешеходов.

- По предварительной версии, автомобилист нарушил ПДД и в районе дома № 1 по улице Никольской допустил наезд на 57-летнего мужчину и 18-летнего молодого человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пешеходы получили различные травмы. Медики оказали им необходимую помощь и отпустили домой. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП водитель иномарки был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU