В Самарской области в общежитии неизвестный зверски убил женщину

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-08T14:28:54+03:00

Подозреваемый пока не задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жуткое преступление было совершено в минувшую пятницу, 4 октября, на улице Менделеева в Чапаевске. В общежитии неизвестный зверски зарезал 55-летнюю Елену Денисову.

- Изуродованный труп женщины обнаружили в ее комнате-квартире днем. По факту преступления уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Под подозрение силовиков попали практически все жителя дома, в котором все случилось. Однако доказать чье-либо участие в преступлении пока не получилось. Подозреваемых нет. Не исключено, что злодеяние - дело рук человека с улицы.

Расследование преступления продолжается. Известно, что жертва вела асоциальный образ жизни, ранее судимая. У нее был сын.

ИСТОЧНИК KP.RU