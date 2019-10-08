2019-10-08T15:09:30+03:00
Спорт

«Вольфсбург» заинтересован в покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева

За нападающего немецкий клуб готов выложить 6 млн евро
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Недавно нападающий «КС» впервые получил вызов в сборную России.Недавно нападающий «КС» впервые получил вызов в сборную России.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Еще один немецкий клуб включился в борьбу за форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. По данным riafan.ru, нападающего в своих рядах хочет видеть «Вольфсбург». Однако, по данным издания, окончательное решение по поводу Соболева клуб не принял.

- Известно, что немецкий клуб оценивает 22-летнего игрока в 6 млн евро. Сам футболист в летнее межсезонье отказался от трансферов в российские топ-клубы и рассчитывает продолжить карьеру в Европе, - отмечает издание.

Напомним, Александр Соболев вместе с форвардом «Ростова» Элдором Шомуродовым возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. Оба футболиста в 12 турах забили 10 голов. Недавно нападающий «КС» впервые получил вызов в сборную. Ранее сообщалось, что за Соболевым следят «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и дортмундская «Боруссия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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