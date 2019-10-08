Туалеты в самарском железнодорожном вокзале станут бесплатными для посещения

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-08T15:51:15+03:00

Правда, до этого момента придется потерпеть еще несколько месяцев

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Железнодорожный вокзал в Самаре станет доступнее для людей. Там решили отменить плату за посещение туалетов. Об этом пишет издание «Гудок» со ссылкой на начальника Дирекции железнодорожных вокзалов Георгия Геворкяна.

- Посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатным с 1 января 2020 года, - отметил глава Дирекции.

Отменить плату за поход в уборную решили после жалоб граждан на стоимость и из-за убыточности этой услуги. Отметим, что пассажиры вокзалов могут бесплатно пользоваться туалетными комнатами и сейчас. Для этого нужно предъявить билет на поезд. Также плату не взимают с инвалидов, участников войны, ветеранов боевых действий, с детей до 5 лет и других категорий граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU