Туалеты в самарском железнодорожном вокзале станут бесплатными для посещения
Железнодорожный вокзал в Самаре станет доступнее для людей. Там решили отменить плату за посещение туалетов. Об этом пишет издание «Гудок» со ссылкой на начальника Дирекции железнодорожных вокзалов Георгия Геворкяна.
- Посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатным с 1 января 2020 года, - отметил глава Дирекции.
Отменить плату за поход в уборную решили после жалоб граждан на стоимость и из-за убыточности этой услуги. Отметим, что пассажиры вокзалов могут бесплатно пользоваться туалетными комнатами и сейчас. Для этого нужно предъявить билет на поезд. Также плату не взимают с инвалидов, участников войны, ветеранов боевых действий, с детей до 5 лет и других категорий граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU