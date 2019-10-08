Сделают больше парковочных мест: в Самаре стартовал ремонт еще одного участка улицы Стара-Загора

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-08T16:19:26+03:00

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В Самаре дорожники приступили к комплексному ремонту еще одного участка улицы Стара-Загора — от улицы Ново-Вокзальной до улицы Воронежской. Этот отрезок должны были начать приводить в порядок в следующем году, но подрядчик — ООО «НПФ «XXI Век» — решил сделать это немного раньше. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- На участке улицы Стара-Загора уже выполнено фрезерование изношенного слоя асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по установке бордюров и по устройству парковочных пространств, - рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

По его словам, рабочие должны отремонтировать имеющиеся парковки и сделать новые карманы, которые дополнительно разместятся на 400 кв.м. Также в рамках работ дорожники заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев.

ИСТОЧНИК KP.RU