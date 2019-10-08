Вор на костылях украл у самарской пенсионерки 1,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-08T16:19:49+03:00

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Людмила Юрьевна получает пенсию чуть больше 8 тысяч рублей, деньги кропотливо всегда перечисляла на счет, где лежала приличная сумма от продажи квартиры покойной матери. На проценты от вклада пенсионерка скромно жила несколько лет.

Пока 2 августа 2017 года ей не позвонил на мобильник какой-то парень. Незнакомец представился сотрудником банка и сообщил, что ее карта заблокирована.

"Ну и шут с ней!" - подумала Людмила Юрьевна, а парню ответила, что на той карте у нее всего 50 рублей и она ей не нужна.

Сотрудник банка попросил назвать ему какие-то цифры, чтоб уж окочательно закрыть карту, и пенсионерка со спокойной душой сделала то, что от нее просили.

А через месяц узнала, что все ее счета обнулены. Дело в том, что цифры, которые она назвала "сотруднику банка" (который оказался аферистом), открыли ему доступ в онлайн-банк, где, кроме ненужной ей карты, были открыты еще и пенсионная карта вместе с накопительным вкладом. Оттуда преступник стал понемногу переводить деньги и в итоге украл 1,7 млн рублей. Но у Людмилы Юрьевны не была подключена услуга смс-уведомления о переводе денег, так что о своем "банкротстве" она узнала только 29 августа, когда, как обычно, пришла снимать проценты со вклада. Она обратиласть в полицию, и силовики через некоторое время смогли выйти на Андрея Лежебокова, в 2017 году ему был 31 год.

"Следствие смогло отследить, кому и когда переводились деньги со счетов потерпевшей, - рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Самары Марина Денисова. - Оказалось, что он переводил их своим знакомым, и родственникам, в том числе собственной бабушке - та подтвердила, что внук действительно зачем-то брал ее телефон и карту" .

На счету Андрея Лежебокова - уже не одна кража по схеме "Ваша карта заблокирована", в сентябре 2018 года решением Промышленного районного суда он был приговорен к 2 годам колонии строгого режима, до этого уже отбывал наказание.за воровство, плюс был лишен водительских прав на 3 года за управление автомобилем в нетрезвом виде. Парень ранее состоял на учете в диспансере как алкоголик, а в ДТП получил тяжелую травму, из-за которой до сих пор вынужден ходить на костылях.

В свои 33 года он вновь оказался на скамье подсудимых, в этом году его судили уже за обман Людмилы Юрьевны.

"Действия подсудимого были квалифицированы по статье "Кража", - уточнила Марина Денисова. - Своей вины он не признал и утверждал, что кто-то использовал его и деньги с его счетов перевели куда-то еще".

Суд, однако, Лежебокову не поверил и приговорил его с учетом предыдущих "антигеройств" к 4 годам колонии строгого режима, 3 годам "пешеходства" (то есть оставил в силе запрет садиться за руль), плюс удовлетворил гражданский иск Людмилы Юрьевны на возмещение ей 1,7 млн рублей. Вот только реально шансов вернуть деньги у пенсионерки, увы, маловато.

ИСТОЧНИК KP.RU