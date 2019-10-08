Самарцы могут выбрать лучшего участкового, который будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-08T17:51:30+03:00

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В Самарской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый - 2019». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- На протяжении долгого времени первую строчку делили представители Самары и Приволжского района - Сергей Вершинин и Игорь Кузнецов, - рассказал в ведомстве. - Счет шел на единицы голосов разницы. Однако за несколько дней до окончания голосования активно начал набирать баллы сотрудник Отдела полиции № 4 УМВД России по Самаре майор полиции Вершинин, который в итоге и стал победителем первого этапа. Замкнул тройку лидеров участковый уполномоченный полиции из Сызрани Александр Ведерников.

Теперь трое участковых сотрудников полиции соревнуются за первое место во втором этапе конкурса, который продлится до 16 октября. Победитель представит Самарскую область на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU