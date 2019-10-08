2019-10-08T18:21:44+03:00
Происшествия

Самарец обещал «сделать» водительские права за 30 тысяч рублей

И попался правоохранителям
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Напоминаем, права в России не покупают, а получают по итогам обучения и экзаменовНапоминаем, права в России не покупают, а получают по итогам обучения и экзаменовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается в предложении посредничества во взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 26 сентября этого года подозреваемый получил от гражданина 30 тыс. рублей для дальнейшей передачи денег сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те «сделали» водительское удостоверение без прохождения обучения.

Мужчина был задержан, а сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родные юной сызранки, которая утонула в машине вместе с 32-летним другом, собирают деньги на свадебное платье
Пассажиры злополучного самарского автобуса №41 могут получить солидную выплату по страховке
В особой экономической зоне «Тольятти» открыто новое производство с 128 рабочими местами
Самарцы могут выбрать лучшего участкового, который будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса
В Самаре появились Штутгарт аллея, Орловский микрорайон и сквер Экономистов
Вор на костылях украл у самарской пенсионерки 1,7 млн рублей
Сделают больше парковочных мест: в Самаре стартовал ремонт еще одного участка улицы Стара-Загора
В Самаре у автобусов № 3 и 13 появятся дополнительные остановки
Туалеты в самарском железнодорожном вокзале станут бесплатными для посещения
В Самаре на станции Безымянка сошли с рельсов два вагона грузового поезда с щебнем
«Вольфсбург» заинтересован в покупке форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева
Не сжигайте траву и не разводите костры: в Самарской области сохраняется риск возникновения лесных пожаров
Бесшумна и экологична: самарские изобретатели собрали первую в мире водородную мотособаку
В Самарской области в общежитии неизвестный зверски убил женщину