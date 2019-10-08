Самарец обещал «сделать» водительские права за 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-08T18:21:44+03:00

Напоминаем, права в России не покупают, а получают по итогам обучения и экзаменов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается в предложении посредничества во взяточничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 26 сентября этого года подозреваемый получил от гражданина 30 тыс. рублей для дальнейшей передачи денег сотрудникам правоохранительных органов, чтобы те «сделали» водительское удостоверение без прохождения обучения.

Мужчина был задержан, а сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU