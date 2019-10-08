В особой экономической зоне «Тольятти» открыто новое производство с 128 рабочими местами

СЕГОДНЯ 19:17 2019-10-08T19:18:21+03:00

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Во вторник, 8 октября, на территории особой экономической зоны «Тольятти» было запущено производство ООО «ПМ-Композит». Новое предприятие продолжит развитие химической отрасли, которая уже представлена в ОЭЗ. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Компания «ПМ-Композит» разрабатывает и выпускает изделия из композитных материалов для автомобильной, железнодорожной, энергетической и других видов промышленности. Строительство завода на территории ОЭЗ «Тольятти» началось в 2017 году, а уже весной 2019-го было запущено тестовое производство.

Старт новому современному производству дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Рад тому, что открытие новых производств, новых предприятий, создание новых рабочих мест стало уже привычным событием для Тольятти, - подчеркнул глава региона. - Сегодня это локомотив экономического роста Самарской области. Во многом это стало возможным за счет беспрецедентных преференций, мер поддержки, которые Тольятти получает, благодаря личному участию Президента страны Владимира Путина. И я очень рад, что тысячи новых рабочих мест, которые были открыты в последние годы, сегодня создают условия лидерства Тольятти в экономике Самарской области».

Штат квалифицированных конструкторов и технологов предприятия будет насчитывать 128 человек, в том числе, жителей Тольятти и Отрадного. Сбывать продукцию «ПМ-Композит» планирует преимущественно в Самарской области.

- Современное европейское оборудование гарантирует высокое качество нашей продукции, которая используется в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобильной, железнодорожной, энергетической, строительной. Большинство из них представлены на территории Самарской области, что обещает широкий рынок сбыта и экономию затрат на логистике», - отметил генеральный директор ООО «ПМ-Композит» Георгий Макаров.

Предприятие стало девятым действующим заводом, открывшимся на территории ОЭЗ. Кроме того, на площадке готовятся к запуску еще два производства, которые сегодня находятся в завершающей стадии строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU