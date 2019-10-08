Пассажиры злополучного самарского автобуса №41 могут получить солидную выплату по страховке
Во вторник, 8 октября, стало известно, что пострадавшие в аварии автобуса №41 самарцы смогут получить страховые выплаты. Об этом сообщают в Российском союзе автостраховщиков.
Как заметил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс, пострадавшие в ДТП могут получить до 2 млн рублей от ОО «Зетта Страхование», где зарегистрирован перевозчик.
Для получения выплаты, пострадавшие должны написать заявление страховщикам и предоставить пакет документов. Размеры выплат будут дифференцированы. Ссадину оценивают в тысячу рублей, перелом – до 300 тыс. рублей, а несколько серьезных травм потянут на два миллиона.
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ИСТОЧНИК KP.RU