В Самаре на Тухачевского загорелся деревянный дом

8 Окт. 21:54 2019-10-08T21:54:30+03:00

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Вечером во вторник, 8 октября, на улице Тухачевского загорелся дом №170. Об этом сообщают очевидцы.

- Рядом парковка, высотный дом и частный сектор, - рассказала местная жительница Татьяна В. - Счастье, что ветра нет! Погорельцев тоже нет, ведь дом давно брошен и разваливался. Думаю, бомжи или алкоголики подожгли.

В региональном ГУ МЧС подтвердили – дом заброшен. Пожару присвоен повышенный ранг 1-бис.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:34, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области. –Это заброшенный дом, огонь охватил 60 «квадратов». Локализован пожар был в 21:54, а ликвидирован через 4 минуты. В тушении участвовали 27 огнеборцев и шесть единиц техники.

Теперь специалистам предстоит узнать, почему загорелась деревянная постройка.

ИСТОЧНИК KP.RU