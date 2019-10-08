2019-10-08T21:54:30+03:00
Происшествия

В Самаре на Тухачевского загорелся деревянный дом

Местные жители считают, что его подожгли бомжи
Кирилл КАРИМОВ
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"Деревяшка" горела эффектно, освещая всю округу заревом"Деревяшка" горела эффектно, освещая всю округу заревомФото: СОЦСЕТИ
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Вечером во вторник, 8 октября, на улице Тухачевского загорелся дом №170. Об этом сообщают очевидцы.

- Рядом парковка, высотный дом и частный сектор, - рассказала местная жительница Татьяна В. - Счастье, что ветра нет! Погорельцев тоже нет, ведь дом давно брошен и разваливался. Думаю, бомжи или алкоголики подожгли.

В региональном ГУ МЧС подтвердили – дом заброшен. Пожару присвоен повышенный ранг 1-бис.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:34, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области. –Это заброшенный дом, огонь охватил 60 «квадратов». Локализован пожар был в 21:54, а ликвидирован через 4 минуты. В тушении участвовали 27 огнеборцев и шесть единиц техники.

Теперь специалистам предстоит узнать, почему загорелась деревянная постройка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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