2019-10-09T08:35:30+03:00
Происшествия

В Тольятти "качок" попался на почте с контрабандными анаболиками

Мужчина прекрасно знал, что нарушает закон, но понадеялся на свою удачу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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В Тольятти 33-летнего местного жителя задержали на почте, когда он пришел получать посылку из Беларуси. Дело в том, что в ней находились анаболики. Мужчина решил "подкачаться" и надеялся, что его не поймают.

- В посылке находилось 200 таблеток. Экспертиза показала, что в них содержится станзолол, который относится к сильнодействующим веществам и запрещен к перемещению через границу, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Мужчина признал свою вину. Он заявил, что прекрасно знал, что нарушает закон, но понадеялся, что его не поймают. В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ". Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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