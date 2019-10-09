В Жигулевске пенсионер решил пересчитать пенсию на глазах у знакомой и остался без денег

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-09T09:24:00+03:00

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В Жигулевске 70-летний пенсионер стал жертвой доверительных отношений со своей знакомой. Мужчина решил пересчитать перед ней свою только что полученную пенсию и не подозревал, что та коварно выхватит деньги из его рук и убежит.

- Преступление произошло в частном доме на улице Кооперативной. Женщина похитила у пенсионера 11 тысяч рублей. Сначала мужчина пытался самостоятельно вернуть деньги, но у него ничего не получилось, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской область.

Полицейские нашли злоумышленницу и задержали ее по месту жительства. Похитительницей чужой пенсии оказалась 53-летняя женщина, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Она признала свою вину. Часть денег, которую жительница Жигулевска не успела потратить, вернули пенсионеру. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU