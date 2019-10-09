Наставник баскетбольной «Самары» возглавил юношескую сборную U18

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-09T10:03:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Игорь Грачев возглавил юношескую сборную России U18.

- Во вторник, 8 октября, исполком Российской федерации баскетбола утвердил кандидатуру Игоря Грачева на пост старшего тренера юношеской сборной страны на 2020 год, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Отметим, что Игорь Грачев уже имеет опыт работы с юношескими сборными. В 2014 году он был ассистентом старшего тренера, а в 2016 и 2017 годах уже возглавлял команду U18. Под его руководством она выступала на первенстве Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU