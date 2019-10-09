2019-10-09T10:37:44+03:00
Умные вещи

Самарские школьники будут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно

Первый урок предоставляется бесплатно
Борис БРИТВА
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Фото: Архив "КП"
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МТС запустила на образовательной платформе Smart University курсы по русскому языку для подготовки к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ на онлайн-платформе МТС доступна в полном объеме по основным базовым предметам – русскому языку, математике и английскому языку.

Образовательные курсы Smart University – это занятия в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от учебной дисциплины программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.

Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а на основании полученных данных специальная программа сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.

Доступные курсы на онлайн-платформе Smart University:

- Английский язык:

- Подготовка к ОГЭ

- Подготовка к ЕГЭ

- Общеобразовательный английский для школьников с 6 класса (с разных начальных уровней)

- Общеобразовательный английский для взрослых (с разных начальных уровней)

- Деловой английский для корпоративной среды

Математика:

- Подготовка к ОГЭ

- Подготовка к профильному ЕГЭ

- Подготовка к базовому ЕГЭ

- Русский язык:

- Подготовка к ЕГЭ

- Подготовка к ОГЭ (с октября 2019 года)

Подробнее ознакомиться с курсами Smart University можно по ссылке: https://smart-university.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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