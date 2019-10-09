Слишком часто звонили: в Самарской области коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-09T11:33:34+03:00

С начала года на сборщиков долгов поступило уже почти 650 жалоб

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Коллекторы продолжают досаждать жителям Самарской области. С начала 2019 года на них поступило уже 648 жалоб. Чаще всего люди жалуются на слишком большое количество звонков. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- Мы провели 35 внеплановых проверок по обращениям граждан. Было составлено 42 протокола. Суды Самары и области рассмотрели уже 34 дела об административном правонарушении сотрудников коллекторских организаций, - рассказали в ведомстве.

Служители Фемиды наказали настырных коллекторов рублем. Они назначили им штрафы. Общая их сумма составила 1,478 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU