Самарские ученые займутся вместе с сербами созданием беспилотника для сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-09T14:25:02+03:00

Проект будет финансироваться и российской, и сербской стороной

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Ученые Самарского университета совместно с коллегами из сербской Академии прикладных технических наук займутся созданием беспилотника, который будет использоваться для сельскохозяйственных нужд. Вузы подписали соглашение о сотрудничестве.

- Ранее Самарский университет представил свою разработку - квадрокоптер «Индиго», который может использоваться для детального мониторинга состояния сложных энергетических, гидротехнических и производственных объектов. Также этот беспилотник можно модернизировать под другие задачи. Сербия заинтересовалась дроном и намерена использовать его в сельском хозяйстве, - сообщили в пресс-службе Самарского университета.

Планируется, что проект в области беспилотных летательных систем будет финансироваться как российской, так и сербской стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU