2019-10-09T14:25:02+03:00
Общество

Самарские ученые займутся вместе с сербами созданием беспилотника для сельского хозяйства

Дрон сможет следить за обстановкой на полях
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Проект будет финансироваться и российской, и сербской сторонойПроект будет финансироваться и российской, и сербской стороной
Изменить размер текста:

Ученые Самарского университета совместно с коллегами из сербской Академии прикладных технических наук займутся созданием беспилотника, который будет использоваться для сельскохозяйственных нужд. Вузы подписали соглашение о сотрудничестве.

- Ранее Самарский университет представил свою разработку - квадрокоптер «Индиго», который может использоваться для детального мониторинга состояния сложных энергетических, гидротехнических и производственных объектов. Также этот беспилотник можно модернизировать под другие задачи. Сербия заинтересовалась дроном и намерена использовать его в сельском хозяйстве, - сообщили в пресс-службе Самарского университета.

Планируется, что проект в области беспилотных летательных систем будет финансироваться как российской, так и сербской стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Держал за волосы и бил монтировкой: жительница Самары рассказала, почему зарезала любимого
Работа по преображению Дома купца Иванова в Самаре в ретро-почту стартует в 2020 году
Кто-то уйдет, а кто-то останется: в Самарской области изменят штат чиновников
Самарцам предложили уникальный кэшбэк на безлимитную связь
Убили лося, косулю и барсука: в Самарской области задержали нескольких браконьеров
В Тольятти председатель ТСЖ несколько месяцев воровала деньги жильцов на «коммуналку»
«Отменить приговор»: прокуратура Самары попросила выпустить укравшего шоколадки детдомовца из тюрьмы
Троллейбус № 6 в Самаре возвращается на прежний маршрут
Слишком часто звонили: в Самарской области коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей
Вылетел на "встречку" и убил пассажира: появилось видео смертельного ДТП на Южном шоссе
В Сызрани беспечный пешеход решил пройтись по дороге и попал под колеса Daewoo
В Самаре горожане «смыли» в унитаз 6 «КамАЗов» с влажными салфетками
Самарские школьники будут готовиться к ОГЭ и ЕГЭ дистанционно
Превратилось в лужу: в Самаре в сквере Дубовый колок пересохло озеро
Наставник баскетбольной «Самары» возглавил юношескую сборную U18
В Самаре пройдет конференция «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. ВИЧ, беременность, дети»
В Самаре на проспекте Масленникова 11-летняя школьница по пути в магазин угодила под колеса иномарки
Поликлинике села Рождествено подарили «буханку» на огромных колесах