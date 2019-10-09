2019-10-09T21:44:37+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» проиграла в овертайме тюменскому «Рубину» 4:5

В составе тольяттинцев отличились Константин Майоров, Михаил Чурляев, Александр Тимирев и Денис Шураков.
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующий матч «Лада» проведет 11 октября в Ханты-Мансийске против местной «Югры». Фото: ХК «Лада».Следующий матч «Лада» проведет 11 октября в Ханты-Мансийске против местной «Югры». Фото: ХК «Лада».
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Хоккейный клуб «Лада» уступил на выезде тюменскому «Рубину» в матче регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Встреча завершилась со счетом 5:4, судьба матча решалась в овертайме. В составе «автозаводцев» отличились Константин Майоров, Михаил Чурляев, Александр Тимирев и Денис Шураков.

- Хорошая игра получилась. Хочу сказать большое спасибо ребятам, которые сражались до конца - дважды по ходу матча смогли отыграться – с 1:3 и 3:4, - кратко подвел итоги встречи наставник «Лады» Александр Титов. Его слова приводит пресс-служба команды.

Следующий матч «Лада» проведет 11 октября в Ханты-Мансийске против местной «Югры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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