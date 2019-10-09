Делегация Самарской области приняла участие в агропромышленной выставке «Золотая осень»

9 Окт. 22:33 2019-10-09T22:33:30+03:00

В 2019 году общая посевная площадь по Самарской области составила 2 107 тысяч га, что на 14 тысяч га выше уровня 2018 года.

Изменить размер текста: A A

В среду, 9 октября, в Москве стартовала агропромышленная выставка «Золотая осень». В одном из главных событий сельскохозяйственной сферы приняла участие официальная делегация Самарской области.

- В 2019 году общая посевная площадь по Самарской области составила 2 107 тысяч га, что на 14 тысяч га выше уровня 2018 года, - отмечают в пресс-службе правительства области. - На 30 сентября в регионе обмолочено 990 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (91% от зернового клина). Намолочено 1649 тысяч тонн зерна при средней урожайности 16,7 ц/га. В целом внутренние потребности региона в зерне обеспечены в полном объеме. В силу своего выгодного географического расположения и благодаря благоприятным природно-климатическим условиям губерния обладает огромным потенциалом и является одним из крупнейших в ПФО и стране производителей сельскохозяйственной продукции: на самарской земле производят зерновые и зернобобовые культуры, технические и кормовые культуры, а также овощные и плодово-ягодные.

Развивается в Самарском регионе и животноводство.

- В последние годы правительство области, лично глава региона Дмитрий Азаров прилагает серьезные усилия для развитая животноводства. В этом году производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 87,7 тысяч тонн, а поголовье крупного рогатого скота составило 234,1 тысяч голов. При этом в расчете на одну корову надоено 4095 кг молока, что выше аналогичного периода прошлого года на 7,5% или на 287 кг, - говорится в сообщении.

Росту сельского хозяйства помогают и меры поддержки, которые оказывает правительство региона. Начинающие фермеры и аграрии получают гранты, а для увеличения доли местной продукции в магазинах ввели товарную символику «Самарский продукт».

ИСТОЧНИК KP.RU