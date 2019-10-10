2019-10-10T08:43:55+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали преступников, которые легализовали в Самарской области почти 140 мигрантов

Злоумышленники использовали поддельные документы и десятки печатей различных ведомств
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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В Самарской области сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в легализации иностранцев на территории РФ. Благодаря умениям преступников подделывать миграционные документы в регионе жили и трудились 138 мигрантов.

- 3 октября на рынке в Новокуйбышевске при передаче поддельных бланков-уведомлений о постановке иностранцев на миграционный учет была задержана гражданка одной из среднеазиатских республик 1984 года рождения. При обыске ее места жительства были обнаружены предметы, которые свидетельствуют о ее причастности к посредничеству в изготовлении и реализации поддельных документов, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

На следующий день после этого правоохранители задержали сообщника женщины - гражданина РФ. Произошло это в момент получения мужчиной документов и предоплаты за изготовление поддельных отрывных частей бланков-уведомлений. При обыске в его квартире в Самаре силовики нашли различные миграционные документы, печати МФЦ, ФГУП «Почта России», ОРВР УВМ ГУ МВД России по Самарской области РВП, гербовые печати УВМ ГУ МВД России по Самарской области, печати более десяти ООО, врачей общей практики, ноутбук и другую оргтехнику. Сотрудники ФСБ направили все собранные материалы для проведения проверки и принятия соответствующего процессуального решения в отдел полиции № 6 по Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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