2019-10-10T09:21:51+03:00
Общество

Парки, скверы и пляжи Самары вновь обрабатывают от грызунов

Это связано с осенней миграцией животных
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приманка для грызунов безопасна для людей и домашних животныхПриманка для грызунов безопасна для людей и домашних животныхФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре парки, скверы, набережную и пляжи вновь обрабатывают от грызунов. Это связано с тем, что осенью проходит миграция животных. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- К настоящему времени уже проведена обработка пляжей, началась дератизация в скверах Красноглинского и Кировского районов. Всего там будет охвачено 29 скверов, - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.

Сегодня, 10 октября, специалисты приступят к обработке набережной. Эту работу планируется завершить до конца недели. Как отмечают в мэрии, дождливая погода совсем не мешает обработке от грызунов. Приманка, которую используют рабочие, создана на парафиновой основе и не боится влаги. Кроме того, она совершенно безопасна для людей и домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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