В РПЛ изменили время начала матча «Крылья Советов» - «Зенит»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-10T09:33:27+03:00

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В РПЛ решили изменить время начала матча 14 тура «Крылья Советов» - «Зенит», который пройдет 27 октября. Встреча начнется в 15:00, ранее стартовый свисток должен был прозвучать в 13:00. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

- По просьбе клубов-участников групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также по согласованию с основным вещателем РПЛ приняла решение об изменении времени начала трех матчей 14 и 15 туров. В частности изменено время игры 14-го тура «Крылья Советов» – «Зенит», которая состоится 27 октября. Этот матч будет сыгран в 15:00 по самарскому времени (ранее был запланирован на 13:00), - говорится в сообщении на сайте «КС».

Напомним, сейчас в Российской премьер-лиге пауза на игры сборных. Чемпионат для «Крыльев» возобновится 20 октября выездным матчем против «Оренбурга».

ИСТОЧНИК KP.RU