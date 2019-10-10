2019-10-10T09:43:56+03:00
Происшествия

В Тольятти цыганка-наркосбытчица 19 лет выдавала себя за умершую сестру

Женщина пошла на хитрость, чтобы избежать наказания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина почти 20 лет находилась в розыскеЖенщина почти 20 лет находилась в розыскеФото: Архив "КП"
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В Тольятти начался суд над 50-летней цыганкой, которая находилась в розыске более 19 лет за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере.

- Преступление, в котором подозревается женщина, было совершено в июне 2000 года. Тогда в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако на судебное заседание она так и не явилась, поэтому ее объявили в розыск, - сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.

Найти женщину не могли так долго, потому что она все это время выдавала себя за родную сестру, которая, правда, уже умерла. На судебном заседании цыганка свою вину не признала. Она заявила, что не имеет никакого отношения к незаконному обороту наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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