В Самаре у начальника таможни появился новый заместитель

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-10T09:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской таможне произошли кадровые перестановки. В ведомстве назначили нового заместителя начальника. Этот пост занял полковник таможенной службы Рустам Тунтаев.

- Рустам Тунтаев служит в таможенных органах с февраля 2002 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни он занимал пост начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Рустаму Тунтаеву 42 года. Он окончил Ростовский государственный экономический университет. Имеет несколько наград за безупречную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU