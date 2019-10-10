В Самаре у начальника таможни появился новый заместитель
Пост получил Рустам Тунтаев
Фото: Самарская таможня
Изменить размер текста:
В Самарской таможне произошли кадровые перестановки. В ведомстве назначили нового заместителя начальника. Этот пост занял полковник таможенной службы Рустам Тунтаев.
- Рустам Тунтаев служит в таможенных органах с февраля 2002 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни он занимал пост начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.
Рустаму Тунтаеву 42 года. Он окончил Ростовский государственный экономический университет. Имеет несколько наград за безупречную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU