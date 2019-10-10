2019-10-10T09:54:31+03:00
Общество

В Самаре у начальника таможни появился новый заместитель

Пост получил Рустам Тунтаев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарская таможняФото: Самарская таможня
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В Самарской таможне произошли кадровые перестановки. В ведомстве назначили нового заместителя начальника. Этот пост занял полковник таможенной службы Рустам Тунтаев.

- Рустам Тунтаев служит в таможенных органах с февраля 2002 года. До назначения на должность заместителя начальника таможни он занимал пост начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Рустаму Тунтаеву 42 года. Он окончил Ростовский государственный экономический университет. Имеет несколько наград за безупречную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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