В Самарской области приставы "выбили" из недобросовестных работодателей более 82 млн рублей долга по зарплате
В Самарской области судебные приставы с начала 2019 года взыскали с работодателей, которые забывали платить своим сотрудникам зарплату, более 82 млн рублей. Один из последних случаев произошел в Тольятти. Там предприятие задолжало своим работникам 144 тысячи рублей.
- Приставы Комсомольского района Тольятти возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по зарплате. Они пригрозили руководству организации возбуждением уголовного дела за неуплату долга, а также наложили арест на имущество предприятия, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Директор организации не стал медлить и уже через 2 дня полностью погасил долг по зарплате перед своими работниками.
ИСТОЧНИК KP.RU