В Самарской области приставы "выбили" из недобросовестных работодателей более 82 млн рублей долга по зарплате

СЕГОДНЯ 10:22 2019-10-10T10:24:06+03:00

Недавно приставы взыскали почти 150 тысяч рублей с предприятия-должника из Тольятти Фото: Архив "КП"

Такую сумму удалось собрать с начала 2019 года

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В Самарской области судебные приставы с начала 2019 года взыскали с работодателей, которые забывали платить своим сотрудникам зарплату, более 82 млн рублей. Один из последних случаев произошел в Тольятти. Там предприятие задолжало своим работникам 144 тысячи рублей.

- Приставы Комсомольского района Тольятти возбудили исполнительное производство о взыскании задолженности по зарплате. Они пригрозили руководству организации возбуждением уголовного дела за неуплату долга, а также наложили арест на имущество предприятия, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Директор организации не стал медлить и уже через 2 дня полностью погасил долг по зарплате перед своими работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU