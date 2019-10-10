В Самаре выбрали имя для годовалого кайманчика из зоопарка

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-10T10:36:22+03:00

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В Самарском зоопарке подвели итоги конкурса по выбору имени крокодиловому кайману, которому сегодня, 10 октября, исполняется один год. Жители Самары и области на протяжении недели оставляли свои варианты кличек для маленького питомца на официальной странице зоопарка в соцсети. Выбор был непростой, но он все же был сделан.

- Конкурс на лучшее имя для каймана выиграла жительница Чапаевска. Наш коллектив выбрал имя Кроки, - сообщили представители Самарского зоопарка.

Напомним, что главным призом за победу в конкурсе был зуб нильского крокодила. Также победительницу ждет фотосессия с кайманчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU